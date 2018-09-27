Роналду помог Ювентусу одержать шестую победу подряд. Результаты матчей чемпионата Италии

Роналду на этот раз не забил, но отдал голевой пас

В Италии состоялись семь матче шестого тура Серии А.

Шестой тур чемпионата Италии прошел без сенсаций. Победы одержали Лацио, Рома, Наполи и Ювентус.

Туринский клуб на своем поле обыграл Болонью. Ювентус сделал свое дело уже к 16-й минуты матча. Сначала Дибала ударом ножницами открыл счет, а через несколько минут Матюиди получил пас от Роналду и удвоил преимущество. Туринцы продолжили держать матч под контролем и довели его до логического завершения, одержав шестую победу подряд.

Еще более уверенную победу одержал Наполи, который дома одолел Парму. Дубль в составе неаполитанцев оформил польский нападающий Милик.

Рома не оставила шансов Фрозиноне, забив в ворота соперника четыре безответных гола. Другой римский клуб Лацио обыграл на выезде Удинезе со счетом 1:2 и разместился на третьей строчке чемпионата Италии.

Ювентус - Болонья - 2:0

Голы: Дибала, 11 Матюиди, 16

Ювентус: Перин - Барцальи (Алекс Сандро, 86), Бонуччи, Бенатия, Жоау Канселье - Куадрадо (Бернардески, 76), Бентанкур, Пьянич (Джан, 63), Матюиди - Дибала, Роналду

Болонья: Скорупски - Паз, Данило, Калабрези - Мбайе, Джемаили, Надь, Крейчи, Дейкс (Орсолини, 86) - Дестро (Сантандер, 68), Фальчинелли (Оквонкво, 68)

Предупреждение: Пьянич, Куадрадо - Паз, Данило, Калабрези

Удинезе - Лацио - 1:2

Голы: Нейтинк, 80 - Ачерби, 61, Корреа, 66

Дженоа - Кьево - 2:0

Голы: Пйонтек, 42, Пандев, 54

На 90+2 минуте Ковнацки (Сампдория) не реализовал пенальти

Наполи - Парма - 3:0

Голы: Инсинье, 4, Милик, 47, 85

Рома - Фрозиноне - 4:0

Голы: Ундер, 2, Пасторе, 28 Эль-Шаарави, 35, Коларов, 87

Аталанта - Торино - 0:0

Кальяри - Сампдория - 0:0

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус победил Фрозиноне 2:0, а Роналду забил свой третий мяч в Серии А.

НВ