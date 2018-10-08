Роналду обвинили еще в одном изнасиловании

Адвокат Лесли Стовалл, представляющий интересы Кэтрин Майорги, обвинившей форварда Ювентуса Кришитану Роналду в изнасиловании, утверждает, что к нему обратилась еще одна женщина и заявила, что также стала жертвой сексуального домогательства со стороны звездного футболиста.

Как сообщает Dail Mail, Лесли Стовалл рассказал, что ему позвонила женщина и заявила, что имела подобный опыт, как у Кэтрин Майорги. Адвокат не назвал имя женщины, но заверил, что передаст детали полиций Лас-Вегаса.

Ранее жительница США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

Позже полиция американского Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду американки Кэтрин Майорги.

Сообщалось, что Роналду рискует остаться без спонсорской поддержки в связи со скандалом с изнасилованием. В частности, разработчик компьютерных игр EA Sports решил пока убрать изображение португальца со своего сайта, а перед тем уже сделал это на постере игры FIFA, а также в социальных сетях.

На днях нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.

Также футболист считает, что за всеми его проблемами, которые возникли в последнее время, стоит мадридский Реал, который он покинул этим летом.