Роналду обменялся футболками с известной украинской спортсменкой - фото

Украинская шахматистка Анна Музычук посетила стадион мадридского Реала Сантьяго Бернабеу, где встретилась с Криштиану Роналду и обменялась с ним футболками.
Об этом написана сама спортсменка в своем Фейсбуке.
Также она смогла пообщаться с президентом Реала Флорентино Пересом и встретиться с другими игроками команды.
"В субботу мне посчастливилось побывать на Сантьяго Бернабеу, встретиться с Флорентино Пересом и игроками Реала. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно запоминающимся", - написала Музычук.
Ранее Анна Музычук бойкотировала чемпионат мира в Саудовской Аравии в качестве протеста против притеснения прав женщин.
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