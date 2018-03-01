Роналду обменялся футболками с известной украинской спортсменкой - фото

Анна Музычук (слева) встретилась с игроками и президентом мадридского Реала

Украинская шахматистка Анна Музычук посетила стадион мадридского Реала Сантьяго Бернабеу, где встретилась с Криштиану Роналду и обменялась с ним футболками.

Об этом написана сама спортсменка в своем Фейсбуке.

Также она смогла пообщаться с президентом Реала Флорентино Пересом и встретиться с другими игроками команды.

"В субботу мне посчастливилось побывать на Сантьяго Бернабеу, встретиться с Флорентино Пересом и игроками Реала. Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно запоминающимся", - написала Музычук.

Ранее Анна Музычук бойкотировала чемпионат мира в Саудовской Аравии в качестве протеста против притеснения прав женщин.

