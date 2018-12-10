Роналду о Месси: Возможно, я немного скучаю по нему Сегодня, 22:19 9 Цей матеріал також доступний українською Роналду предположил, что он нужен Месси больше, чем тот ему

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал то, что после девяти лет очного и заочного соперничества с форвардом Барселоны Лионелем Месси в составе Реала теперь он выступает в Италии.

В интервью La Gazzetta dello Sport 33-летний футболист отметил, что для него жизнь состоит из вызовов, и это ему нравится, кроме того, добавил португалец, ему нравится делать людей счастливыми.

"Скучает ли Месси по мне? Нет, возможно, я скучаю по нему... Я играл в Англии, Испании, Италии и Португалии, а также в национальной сборной, тогда как он все еще в Испании. Возможно, я нужен ему больше", - допустил Роналду.

По словам нападающего, он бы хотел видеть аргентинца в чемпионате Италии, чтобы тот принял такой же вызов в своей карьере. Но если Месси счастлив в Барселоне, то он это уважает, добавил форвард Ювентуса.

"Он фантастический игрок, хороший парень, но здесь я ни за чем не скучаю. Это моя новая жизнь, и я счастлив", - резюмировал Роналду.

10 июля 2018 года Роналду перешел в Ювентус из Реала, заключив четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 112 млн евро, из которых 12 млн - это сумма солидарности, предусмотрена правилами ФИФА.