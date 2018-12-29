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Роналду не хватило одного гола до восьмилетней нормы

Сегодня, 19:29
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Роналду ограничился 49 голами в 2018-м году

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду впервые за восемь лет не сумел отличиться 50 голами за календарный год.

Как сообщает твиттер-аккаунт Real Madrid Stats, по итогам уходящего года португальский форвард забил 49 мячей.

В последнем поединке 2018 года Роналду отметился дублем за Ювентус в матче чемпионата Италии против Сампдории (2:1). До января у бомбардира больше не будет матчей.

В предыдущий раз нападающий забил меньше 50 мячей в 2010-м году, когда в составе Реала 48 раз огорчал соперников результативными ударами.

В 2011-м году он провел 60 голов, в 2012-м - 63, в 2013-м - 69, в 2014-м - 61, в 2015-м - 57, в 2016-м - 55, в 2017-м - 53.

Ранее авторитетный ресурс InStat, который специализируется на статистическом анализе в спорте, назвал символическую футбольную сборную 2018 года, в которую попал и Роналду.

Теги:   ФК Ювентус Криштиану Роналду ФК Реал Мадрид Футбол

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