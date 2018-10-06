Роналду нашел виновных в обвинениях в изнасиловании - СМИ

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что за всеми его проблемами, возникшими в последнее время, стоит мадридский Реал, который он покинул этим летом, сообщает Football Italia со ссылкой La Reppublica.

По информации источника, португалец уверен, что клуб и лично президент "сливочных" Флорентино перес являются источником всех его неудач: обвинении в изнасиловании, неудаче в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшении отношений со спонсорами и даже удалении в матче Лиги чемпионов против Валенсии.

Отношения Роналду и Реала испортились в декабре прошлого года, когда клуб и лично Флорентино Перес отказались поддержать его в судебном разбирательстве с испанской налоговой.

На этой неделе полиция американского Лас-Вегаса возобновила расследование по делу об обвинении в изнасиловании форвардом Ювентуса Криштиану Роналду жительницы США Кэтрин Майорги.

Ранее Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на португальца в суд, но звездный игрок заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание. Впервые об инциденте стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы".

Сообщалось, что Роналду рискует остаться без спонсорской поддержки в связи со скандалом с изнасилованием. В частности, разработчик компьютерных игр EA Sports решил пока что убрать изображение португальца со своего сайта, а перед тем уже сделал это на постере игры FIFA, а также в социальных сетях.

На днях нападающий Ювентуса опроверг обвинения женщины, заявив, что та хочет прославиться за счет его имени. Адвокат Роналду заявил о намерении подать в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью Майорги.