Роналду намекнул на возможный уход из Реала

Футболист мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду после победного финала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля (3:1) намекнул на свой уход из королевского клуба.

"О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за Реал, а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам", - приводит слова Роналду испанская газета Marca со ссылкой на BeIn Sports.

Позже, в комментариях телеканалу Antena 3 Роналду отметил, что "будущее игроков сейчас не имеет значения".

"Говорил ли я это серьезно? Просто наслаждайтесь этим моментом. Будущее игроков сейчас не имеет значения. Этот вопрос отходит на второй план. Я отдохну и отправлюсь в сборную Португалии. Посмотрим, что случится в дальнейшем", - сказал он.

Отметим, что Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В активе нападающего 15 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Лучшие бомбардиры #ЛЧ последних 11 лет



2018 Роналду 1⃣5⃣

2017 Роналду 1⃣2⃣

2016 Роналду 1⃣6⃣

2015 Роналду, Месси, Неймар 1⃣0⃣

2014 Роналду 1⃣7⃣

2013 Роналду 1⃣2⃣

2012 Месси 1⃣4⃣

2011 Месси 1⃣2⃣

2000 Месси 8⃣

2009 Месси 9⃣

2008 Роналду 8⃣ pic.twitter.com/ev2DdiYjoW — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, прибывших на матч. Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.

В этот день, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.