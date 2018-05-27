Роналду намекнул на возможный уход из Реала

Футболист мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду после победного финала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля (3:1) намекнул на свой уход из королевского клуба.
"О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за Реал, а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам", - приводит слова Роналду испанская газета Marca со ссылкой на BeIn Sports.
Позже, в комментариях телеканалу Antena 3 Роналду отметил, что "будущее игроков сейчас не имеет значения".
"Говорил ли я это серьезно? Просто наслаждайтесь этим моментом. Будущее игроков сейчас не имеет значения. Этот вопрос отходит на второй план. Я отдохну и отправлюсь в сборную Португалии. Посмотрим, что случится в дальнейшем", - сказал он.
Отметим, что Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В активе нападающего 15 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Лучшие бомбардиры #ЛЧ последних 11 лет— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 26 мая 2018 г.
2018 Роналду 1⃣5⃣
2017 Роналду 1⃣2⃣
2016 Роналду 1⃣6⃣
2015 Роналду, Месси, Неймар 1⃣0⃣
2014 Роналду 1⃣7⃣
2013 Роналду 1⃣2⃣
2012 Месси 1⃣4⃣
2011 Месси 1⃣2⃣
2000 Месси 8⃣
2009 Месси 9⃣
2008 Роналду 8⃣ pic.twitter.com/ev2DdiYjoW
Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.
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В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, прибывших на матч. Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.
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В этот день, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.
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