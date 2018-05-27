27 мая 2018, воскресенье

Роналду намекнул на возможный уход из Реала

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Футболист мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду после победного финала Лиги чемпионов против английского Ливерпуля (3:1) намекнул на свой уход из королевского клуба.

"О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за Реал, а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам", - приводит слова Роналду испанская газета Marca со ссылкой на BeIn Sports.

Позже, в комментариях телеканалу Antena 3 Роналду отметил, что "будущее игроков сейчас не имеет значения".

"Говорил ли я это серьезно? Просто наслаждайтесь этим моментом. Будущее игроков сейчас не имеет значения. Этот вопрос отходит на второй план. Я отдохну и отправлюсь в сборную Португалии. Посмотрим, что случится в дальнейшем", - сказал он.

Отметим, что Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. В активе нападающего 15 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. 

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоялся в Киеве, Реал Мадрид переиграл английский Ливерпуль со счетом 3:1.

В Киеве правоохранители зафиксировали 26 правонарушений с участием иностранных граждан, прибывших на матч. Следователи начали 15 уголовных производств, из них: 10 краж, три хулиганства и два мошенничества.

В этот день, 26 мая, в аэропорт Борисполь прилетело 54 дополнительных чартерных рейса, 52 рейса бизнес-авиации и три государственных рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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