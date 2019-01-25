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Роналду могут лишить госнаград в Португалии

Вчера, 06:47
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ЕРА

Криштиану Роналду

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза допустил, что футболист Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград.

Роналду может остаться без наград из-за уклонения от уплаты налогов в Испании, передает Forza Italian Football.

"Закон очень прост: министрам решать, случилось ли что-либо, что может привести к потере награды", - заявил президент.

В 2017 году прокуратура Испании подала иск против нападающего Криштиану Роналду за сокрытие 14,7 миллиона евро налогов в период 2011-2014 годов.

23 января стало известно, что Роналду заплатит 18,8 миллионов евро штрафа и получит условный тюремный срок на 23 месяца.

Теги:   Португалия Футбол Криштиану Роналду

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