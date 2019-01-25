Роналду могут лишить госнаград в Португалии
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза допустил, что футболист Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград.
Роналду может остаться без наград из-за уклонения от уплаты налогов в Испании, передает Forza Italian Football.
"Закон очень прост: министрам решать, случилось ли что-либо, что может привести к потере награды", - заявил президент.
В 2017 году прокуратура Испании подала иск против нападающего Криштиану Роналду за сокрытие 14,7 миллиона евро налогов в период 2011-2014 годов.
23 января стало известно, что Роналду заплатит 18,8 миллионов евро штрафа и получит условный тюремный срок на 23 месяца.