Роналду могут лишить госнаград в Португалии Вчера, 06:47 1101 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Криштиану Роналду ЕРА

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза допустил, что футболист Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград.

Роналду может остаться без наград из-за уклонения от уплаты налогов в Испании, передает Forza Italian Football.

"Закон очень прост: министрам решать, случилось ли что-либо, что может привести к потере награды", - заявил президент.

В 2017 году прокуратура Испании подала иск против нападающего Криштиану Роналду за сокрытие 14,7 миллиона евро налогов в период 2011-2014 годов.