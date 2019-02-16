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Роналду голом помог Ювентусу оторваться от Наполи в чемпионате Италии

Сегодня, 00:23
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EPA

Ювентус оторвался от Наполи на 14 очков

Туринский Ювентус разгромил Фрозиноне со счетом 3:0 в 24 туре чемпионата Италии и оторвался от Наполи, который идет в Серии А на втором месте, на 14 очков.

Туринцы открыли счет уже на 6-й минуте. Криштиану Роналду отдал мяч под удар Пауло Дибале, который точно пробил в девятку ворот гостей.

Уже через 11 минут Леонардо Бонуччи оказался самым расторопным в штрафной Фрозиноне во время розыгрыша углового и с близкого расстояния добил мяч в ворота соперника.

Во втором тайме свое слово сказал Криштиану Роналду. На 63-й минуте Марио Манджукич сделал прострел с правого фланга, а Роналду в одно касание пробил мимо голкипера.

Ювентус - Фрозиноне - 3:0

Голы: Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63

Ювентус: Щесны - Канселье, Бонуччи, Кьеллини (Касерес, 70), де Шильо - Хедира (Пьянич, 81), Бентанкур, Джан - Дибала, Манджукич, Роналду (Бернардески, 64)

Фрозиноне: Спортьелло - Голданига, Саламон, Капуано - Дзампано (Паганини, 83), Чибса (Гори, 78), Вивьяни, Кассата, Молинаро - Чано, Чофани (Пинамонти, 58)

Предупреждение: Джан, Канселье - Саламон, Молинаро, Кассата

В прошлом туре чемпионата Италии Ювентус разгромил на выезде Сассуоло со счетом 3:0.

Теги:   Футбол Криштиану Роналду ФК Ювентус

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