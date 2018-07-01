Роналду договорился о переходе в новый клуб - СМИ

Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Ювентусе

Форвард Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tuttosport.

По информации источника, португалец близок к переходу в Ювентус. Агент футболиста Жорже Мендеш якобы наладил отношения с руководством туринского клуба после конфликта, которыл длился 11 лет.

На этой неделе Менеш уже договорился о переходе в Ювентус португальского защитника Валенсии Жоау Канселу. Руководство Ювентуса считает, что переход Роналду станет для клуба хорошим имиджевым ходом.

Ранее стало известно, что нападающий Реала Криштиану Роналду принял окончательное решение уйти из клуба.

После победы в Лиге чемпионов вместе с Реалом португалец намекнул на то, что может покинуть мадридский клуб. Позже СМИ узнали, что форвард хочет увеличить свою зарплату в четыре раза.

Накануне Роналду вместе со сборной Португалии вылетел с ЧМ-2018 после поражения от команды Уругвая со счетом 1:2.