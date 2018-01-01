Рома в большинстве упустила победу, Наполи разгромил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Италии Вчера, 23:43 13 Цей матеріал також доступний українською Марко Сау принес Кальяри ничью с Ромой

Состоялись три матча 15 тура чемпионата Италии.

Наполи не столкнулся с проблемами в домашнем матче против предпоследней команды Серии А Фрозиноне. Неаполитанцы отгрузили в ворота соперника 4 мяча и не пропустили ни одного. Хозяева забили по два гола в каждом из таймов. В первой 45-минутке голами отметились Уна и Зелински, а во второй половине встречи дубль оформил Милик.

Настоящая драма разгорелась в матче Кальяри - Рома. Римляне до последних минут вели в счете 2:0, но на 84-й минуте полузащитник Кальяри Йонице восстановил интригу.

На 94-й минуте Кальяри заработал сразу два удаления - по красной карточке получили экс-игрок Шхтаря Дарио Срна и Чеппителли. Однако, оставшись в меньшинстве без двух игроков, Кальяри каким-то чудом сумел сравнять счет. Оборона Ромы провалилась, чем воспользовался Сау, который выбежал на свидание с голкипером и отправил мяч в сетку.

Не сумела победить и другая римская команда - Лацио. "Бело-голубые" за 11 минут до окончания встречи отыгрались в игре с Сампдорией, а на 96-й Иммобиле реализовал пенальти и, казалось, принес Лацио три очка. Однако на 10-й добавленной арбитром минуте полузащитник Сампдории Сапонара снова восстановил статус-кво - 2:2.

Наполи - Фрозиноне - 4:0

Голы: Зелински, 7, Уна, 40, Милик, 68, 84

Кальяри - Рома - 2:2

Голы: Йонице, 84, Сау, 90+5 - Кристанте, 14 Коларов, 41

Удаление: Чеппителли, 90+4, Срна, 90+4 (Кальяри)

Лацио - Сампдория - 2:2

Голы: Ачерби, 79, Иммобиле, 90+6 - Квальярелла, 21 Сапонара, 90+10

Удаление: Берешински, 90+2 (Сампдория)

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Накануне в рамках 15 тура Серии А Ювентус благодаря голу Марио Манджукича минимально победил Интер 1:0.

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