Рома - Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Для выхода в четвертьфинал Шахтер не должен проиграть 0:1 или с разницей в два или больше голов

НВ следит за ходом ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Ромой и Шахтером, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 13 марта, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Рома: Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Наингголан, Де Росси, Строотман - Юндер, Джеко, Перотти

Шахтер: Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра

Онлайн трансляция матча, который состоится в Риме на стадионе Олимпико, начнется 13 марта в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы Украина и Футбол 1.

Шахтер: выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в один гол, за исключением счета 0:1, поскольку выиграл первый поединок на своем поле с результатом 2:1. Команда не знает поражений в шести играх кряду во всех турнирах, каждая из которых оказалась победной. "Горняки" не смогут рассчитывать в поединке на защитников Дарио Срну (дисквалификация), Додо и Сергея Кривцова (травма), а также полузащитника Максима Малышева (повреждение).

Рома: выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет 1:0 или с разницей в два гола. Команда потерпела два поражения в предыдущих семи матчах во всех турнирах при пяти победах. "Волки" не смогут рассчитывать в поединке на неосновных защитника Рика Карсдорпа и нападающего Грегуара Дефреля.

Статистика знает пять поединков между этими соперниками. В четырех из них сильнее был Шахтер, в одном - Рома.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Роме - коэффициент на ее победу равен 1,67, тогда как выигрыш Шахтера оценивается в 5,00, а ничья - в 4,20. Коэффициент на проход Ромы и Шахтера в четвертьфинал составляет 1,91.

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