Рома разгромно выиграла матч чемпионата Италии перед игрой против Шахтера в Лиге чемпионов

Римская Рома победила Торино в стартовом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Первый тайм оказался очень сложным для римлян, Торино больше владел инициативой и чаще угрожал воротам. После перерыва команда Ди Франческо не только активизировалась, но и воплотила свое преимущество в голы. Сначала защитник Манолас подключился к атаке и открыл счет, затем Де Росси избежал офсайда и с передачи Наингголана удвоил цифры на табло. Последний гол в этом матче уже в компенсированное время забил Пеллегрини.

3:0 - Рома укрепила свое положение на третьем месте в турнирной таблице, но у нее больше сыгранных матчей, чем у конкурентов.

Рома - Торино 3:0

Голы: Манолас, 56, Де Росси, 73, Пеллегрини, 90+3

Рома: Алиссон - Флоренци, Манолас, Жуан Жезус, Коларов - Наингголан, Де Росси (Пеллегрини, 84), Строотман (Гоналон, 89) - Ундер (Жерсон, 76), Шик, Эль Шаарави

Торино: Сиригу - Де Сильвестри (Баррека, 71), Нкулу, Моретти, Ансальди - Аква (Эдера, 81), Ринкон, Базелли - Фальке (Ньянг, 68), Белотти, Беренгер

Предупреждения: Де Росси - Ансальди, Базелли

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Отметим, что уже во вторник, 13 марта, Роме предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Шахтера. Игра состоится в Риме на Стадио Олимпико.

Сам Шахтер 9 марта в матче чемпионата Украины на выезде разгромил Ворсклу со счетом 3:0.

НВ