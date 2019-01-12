Рома отказалась от приобретения полузащитника сборной Украины - СМИ Сегодня, 12:58 340 Цей матеріал також доступний українською Малиновский не подошел под тактическую схему Ромы Фото: Руслан Малиновский via Instagram

Итальянская Рома больше не заинтересована в приобретении полузащитника бельгийского Генка и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Footboom.

По информации издания, итальянский клуб решил изменить тактическую схему, под которую не подходит Руслан Малиновский.

Также отмечается, что президент Ромы Рамон Мончи не рассчитывает на приобретение украинца летом, так как римскому клубу вряд ли удастся выиграть конкуренцию за игрока.

Ранее появилась информация, что полузащитник может продолжить карьеру в итальянской Роме. Позже стало известно, что итальянский клуб начал переговоры по трансферу игрока.

СМИ узнали, что Рома готова арендовать украинского игрока на полгода, если сумма аренды не будет превышать 1 млн евро. Если Генк согласится на такое предложение, то итальянская сторона арендует полузащитника с правом его выкупа за 12 млн евро плюс бонусы.

Затем стало известно, что Малиновский согласился на переход в Рому, но технический директор Генка Димитри де Конде заявил, что украинский полузащитник команды Руслан Малиновский не уйдет в Рому в январе.