Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Екатерина Ботанова
Полевые исследования национальной инженерной мысли
Владислав Рашкован
Год с плюсом
Владимир Фесенко
Почему украинцы верят в президента Зеленского
Фарид Закария
Трамп берет курс на путинизм

Рома отказалась от приобретения полузащитника сборной Украины - СМИ

Сегодня, 12:58
340
Цей матеріал також доступний українською

Малиновский не подошел под тактическую схему Ромы

Фото: Руслан Малиновский via Instagram

Итальянская Рома больше не заинтересована в приобретении полузащитника бельгийского Генка и сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает Footboom.

По информации издания, итальянский клуб решил изменить тактическую схему, под которую не подходит Руслан Малиновский.

Также отмечается, что президент Ромы Рамон Мончи не рассчитывает на приобретение украинца летом, так как римскому клубу вряд ли удастся выиграть конкуренцию за игрока.

Ранее появилась информация, что полузащитник может продолжить карьеру в итальянской Роме. Позже стало известно, что итальянский клуб начал переговоры по трансферу игрока.

СМИ узнали, что Рома готова арендовать украинского игрока на полгода, если сумма аренды не будет превышать 1 млн евро. Если Генк согласится на такое предложение, то итальянская сторона арендует полузащитника с правом его выкупа за 12 млн евро плюс бонусы.

Затем стало известно, что Малиновский согласился на переход в Рому, но технический директор Генка Димитри де Конде заявил, что украинский полузащитник команды Руслан Малиновский не уйдет в Рому в январе.

Теги:   Руслан Малиновский ФК Генк ФК Рома Трансферы

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Обратите внимание

4 января, 09:45
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Селфи в качестве 24 МП Чем еще интересен смартфон Honor 10 Lite
4 января, 09:45
29 декабря 2018, 22:38
Лонгриды
thumb img
Спецпроект
Игристое настроение. Украинские сомелье советуют, что пить в праздники
29 декабря 2018, 22:38
29 декабря 2018, 21:07
События
thumb img
Спецпроект
Обыкновенное чудо /
Как Новый год пришел на гору в Закарпатье, маяк в Бердянске и в приют для животных в Запорожье
29 декабря 2018, 21:07

ТОП 3

Футбол

Вчера, 23:49

article_img
На украинского голкипера Реала появился новый претендент - СМИ
1341
Футбол

Вчера, 00:12

article_img
Власти Лас-Вегаса выдали ордер на получение образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании
1098
Футбол

10 января, 15:19

article_img
Легионер сборной Украины согласился перейти в итальянский гранд - СМИ
828

Выбор редакции

Экономика

Вчера, 21:45

article_img
Логистика и заробитчане. Где и почему в Украине самые дорогие цены на продукты
Политика

Сегодня, 06:45

article_img
Программы и прочее. Что обещают украинцам кандидаты в президенты
Час відповідати

Вчера, 21:11

article_img
Декларации чиновников и отчеты Компартии. Как работает Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции