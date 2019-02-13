Рома одержала победу над Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - видео Сегодня, 00:39 399 Цей матеріал також доступний українською EPA Рома не удержала уверенную победу, пропустив мяч на своем поле EPA

Итальянская Рома одержала минимальную победу 2:1 над португальским Порту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый гол в матче был забит на 70-й минуте. 19-летний нападающий римлян Дзаньоло получил пас в штрафной от Джеко и пробил низом мимо Касильяса.

Уже через семь минут нападающий оформил дубль. Джеко пробил из-за пределов штрафной и попал в штангу, а Дзаньоло был первым на добивании.

Однако последнее слово было за Порту. На 79-й минуте Соареш вывел Адриана на ударную позицию и нападающий с близкого расстояния точно пробил в угол ворот - 2:1.

Рома - Порту - 2:1

Голы: Дзаньоло, 70, 77 - Адриан, 79

Рома: Миранте - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Кристанте, Де Росси - Дзаньоло (Сантон, 87), Пеллегрини (Нзонзи, 83), Эль Шаарави (Клюйверт, 90) - Джеко

Порту: Касильяс - Милитан, Фелипе, Пепе, Теллес - Эррера, Данилу, Фернандо (А. Перейра, 76) - Отавио (Эрнани, 84), Соареш, Браими (Адриан, 68)

Предупреждение: Эль Шаарави - Эррера

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

В параллельном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ победил Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.

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