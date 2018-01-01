Рома и Интер разошлись миром, Милан одержал волевую победу. Результаты матчей чемпионата Италии Вчера, 23:28 0 Цей матеріал також доступний українською Рома и Интер не смогли выявить победителя

В воскресенье, 2 декабря, состоялись шесть матчей 14-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан на своем поле одержал волевую победу над Пармой, благодаря чему смог прорваться в первую четверку в турнирной таблице, попадание в которую в следующем сезоне даст право сыграть в Лиге чемпионов. Голами в составе "Россонери" в этом матче отличались Кутроне и Кесси.

Милан - Парма 2:1

Голы: Кутроне, 55, Кессье, 71 (с пенальти) — Инглезе, 49

Лацио, наоборот, по итогам отчетного тура выпал из топ-4, не сумев на выезде переиграть главного аутсайдера сезона - Кьево. "Орлы" пропустили от Пеллисье в первом тайме, но после перерыва нашли силы только сравнять счет - гол на счету Иммобиле.

Кьево - Лацио 1:1

Голы: Пеллиссье, 25 - Иммобиле, 66

В центральном матче тура Рома и Интер расписали результативную ничью. Дважды в этом матче Интер выходил вперед благодаря голам Кейта и Икарди, но Рома находила в себе силы сравнивать счет - отличались Ундер и Коларов.

Несмотря на потерю очков, Интер, как минимум, до завтрашнего матча Наполи поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Рома пока что только седьмая.

Рома - Интер 2:2

Голы: Ундер, 51, Коларов, 73 (с пенальти) - Кейта, 37, Икарди, 66

Результаты других матчей 14-го тура Серии А:

Торино - Дженоа 2:1

Голы: Ансальди, 45 - Куаме, 36, Белотти, 45

Сассуоло - Удинезе 0:0

Фрозиноне - Кальяри 1:1

Голы: Кассата, 14 - Фариас, 77

Напомним, накануне в чемпионате Италии Ювентус на выезде разгромил Фиорентину и упрочил свое лидерство в турнирной таблице.

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