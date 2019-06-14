Рейтинг ФИФА: сборная Украины улучшила свои позиции Сегодня, 14:29 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Francois Lenoir В новом рейтинге ФИФА Украина занимает 24-е место REUTERS/Francois Lenoir

В ФИФА обновили рейтинг национальных сборных после проведения ряда отборочных матчей на Евро-2020, а также товарищеских поединков в других конфедерациях.

В новом рейтинге сборная Украины поднялась на три позиции, заняв таким образом 24-е место.



Возглавляет рейтинг сборная Бельгия. Далее идут национальные команды Франции и Бразилии.

В первую десятку рейтинга также вошли сборные Англии, Португалии, Хорватии, Испании, Уругвая, Швейцарии и Дании.

Напомним, 7 июня в матче третьего тура отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0.

После этого украинцы минимально выиграли у Люксембурга (1:0).

После этого Украина имеет 10 очков и сохраняет лидерство в группе B. На чемпионат Европы из каждой группы выходят по две команды.

