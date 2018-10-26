26 октября 2018, пятница

Ренн - Динамо: видео голов

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Динамо вырвало победу в меньшинстве

Динамо вырвало победу в меньшинстве

Динамо победило Ренн на выезде в третьем туре группового раунда Лиги Европы со счетом 2:1.

На 21-й минуте киевская команда сумела выйти вперед благодаря зрелищному выстрелу своего защитника Томаша Кендзеры.

Бретонский коллектив сумел восстановить равновесие за пять оборотов секундной стрелки до перерыва благодаря точному удару со штрафного Клеману Гренье и ошибки вратаря гостей Дениса Бойко.

Хозяева поля получили возможность вырвать победу за пять минут до конца основного времени, после удаления Владимира Шепелева. Но именно украинскому клубу суждено было выиграть, когда Виталий Буяльский подсек мяч над вратарем французской команды на 89-й минуте.

Динамо со счетом 2:1 выиграло у Ренна на выезде в рамках третьего тура группового раунда Лиги Европы, забив победный мяч вдесятером.

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