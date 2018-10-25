Ренн - Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо пока что не знает побед в Лиге Европы

НВ следит за игрой третьего тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Динамо, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 25 октября, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Ренн: Диалло - Траоре, Желен, Сильва, Бенсебаини - Андре - Гренье, Бурижо - Сарр, Бен Арфа, Ньянг

Динамо: Бойко - Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко - Гармаш, Шепелев, Буяльский - Морозюк, Вербич, Цыганков

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Ренне на стадионе Руазон Парк, начнется 25 октября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Ренн: занимает второе место в группе K Лиги Европы с тремя очками после победы над Яблонцем (дома) и поражения от Астаны (в гостях). Команда подходит к игре с одной победой в шести предыдущих матчах во всех турнирах. Под вопросом участие двух основных нападающих Хатема Бен Арфа и Исмаила Сарра.

Динамо: занимает третье место в группе K Лиги Европы с двумя очками после ничьих с Астаной (дома) и Яблонцем (в гостях). Команда подходит к игре с шестиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на нападающих Артема Беседина и Назария Русина.

Статистика не знает официальных матчей между командами. Динамо провело 18 поединков против французских соперников, в которых трижды выиграло, 10 раз проиграло и в пяти случаях довольствовалось ничьими.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ренн является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,30, тогда как выигрыш Динамо и ничья оцениваются в 3,20.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Что из себя представляет Ренн каналу Динамо в YouTube рассказал журналист Андрей Шахов: