Реброва уволили с поста наставника азиатской команды

Украинский специалист Сергей Ребров уволен с поста главного тренера клуба Аль-Ахли из Саудовской Аравии.

Об этом сообщается в официальном Twitter клуба. На смену Реброву будет назначен тренер из Туниса Фатхи Аль-Жабаль. Он будет готовить команду к матчам 1/16 финала азиатской Лиги чемпионов. В эту стадию Аль-Ахли вышел с первого места в группе, набрав 14 очков.

Кроме того, под руководством Реброва Аль-Ахли занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от Аль-Хиляля на одно очко.

Украинский специалист официально стал наставником Аль-Ахли из Саудовской Аравии в конце июня прошлого года. Контракт с клубом был подписан на два года.

1 июня 2017 года Ребров закончил свою работу на должности наставника киевского Динамо после истечения срока контракта. Стороны решили не продлевать сотрудничество.