Ребров сам хотел покинуть клуб из Саудовской Аравии - СМИ

Сергей Ребров не хотел продолжать работу в Аль-Ахли

Экс-тренер Аль-Ахли из Саудовской Аравии Сергей Ребров сам хотел покинуть клуб, но руководство его опередило, сообщает Команда №1.

По информации источника, специалист узнал о своем увольнении от украинского журналиста, но давать комментарии по этому поводу пока отказался.

У Реброва был подписан контракт с Аль-Ахли по схеме "1+1", но тренер не хотел его продления на второй год. Как оказалось, позиция руководства клуба совпала с желанием тренера.

Под руководством Реброва Аль-Ахли занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от Аль-Хиляля на одно очко, а также вышел в 1/16 Лиги чемпионов Азии, заняв первую строчку на групповом этапе.

Накануне стало известно, что украинский специалист Сергей Ребров уволен с поста главного тренера клуба Аль-Ахли из Саудовской Аравии.

Украинский тренер официально стал наставником Аль-Ахли из Саудовской Аравии в конце июня прошлого года. Контракт с клубом был подписан на два года.

1 июня 2017 года Ребров закончил свою работу на должности наставника киевского Динамо после истечения срока контракта. Стороны решили не продлевать сотрудничество.