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Реал запланировал продажу девяти футболистов — СМИ

Сегодня, 20:43
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Реал запланировал продажу девяти футболистов — СМИ - фото

ФК Реал via Instagram

Девять футболистов Реала не входят в планы Зинедина Зидана

Мадридский Реал намерен расстаться сразу с девятью футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

В частности, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не видит места в клубе таким звездам, как Гарет Бэйл, Хамес Родригес и Иско.

Кроме этого, по информации издания, французский специалист планирует расстаться с еще шестью футболистами: Кейлором Навасом, Даниэлем Себальосом, Матео Ковачичем, Борха Майоралем, Тео Эрнандесом и Раулем де Томасом.

Среди основных причин такого решения называются соблюдение финансового фэйр-плей и слишком многочисленная заявка клуба.

Ранее Реал подписал нападающего франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Луку Йовича. Перед этим мадридский клуб оформил трансферы Эдера Милитао из Порту и Родриго из Сантоса.

Также Реал близок к подписанию звезды лондонского Челси Эдена Азара.

Теги:   Зинедин Зидан ФК Реал Мадрид

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