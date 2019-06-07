Реал запланировал продажу девяти футболистов — СМИ
Мадридский Реал намерен расстаться сразу с девятью футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.
В частности, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не видит места в клубе таким звездам, как Гарет Бэйл, Хамес Родригес и Иско.
Кроме этого, по информации издания, французский специалист планирует расстаться с еще шестью футболистами: Кейлором Навасом, Даниэлем Себальосом, Матео Ковачичем, Борха Майоралем, Тео Эрнандесом и Раулем де Томасом.
Среди основных причин такого решения называются соблюдение финансового фэйр-плей и слишком многочисленная заявка клуба.
Ранее Реал подписал нападающего франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Луку Йовича. Перед этим мадридский клуб оформил трансферы Эдера Милитао из Порту и Родриго из Сантоса.
Также Реал близок к подписанию звезды лондонского Челси Эдена Азара.