Реал запланировал продажу девяти футболистов — СМИ Сегодня, 20:43 Цей матеріал також доступний українською ФК Реал via Instagram Девять футболистов Реала не входят в планы Зинедина Зидана ФК Реал via Instagram

Мадридский Реал намерен расстаться сразу с девятью футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

В частности, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не видит места в клубе таким звездам, как Гарет Бэйл, Хамес Родригес и Иско.

Кроме этого, по информации издания, французский специалист планирует расстаться с еще шестью футболистами: Кейлором Навасом, Даниэлем Себальосом, Матео Ковачичем, Борха Майоралем, Тео Эрнандесом и Раулем де Томасом.

Среди основных причин такого решения называются соблюдение финансового фэйр-плей и слишком многочисленная заявка клуба.

Ранее Реал подписал нападающего франкфуртского Айнтрахта и сборной Сербии Луку Йовича. Перед этим мадридский клуб оформил трансферы Эдера Милитао из Порту и Родриго из Сантоса.

Также Реал близок к подписанию звезды лондонского Челси Эдена Азара.