22 октября 2018, понедельник

Реал запланировал громкий трансфер экс-игрока Барселоны - СМИ

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Ибрагимович выступал в Испании за Барселону

Ибрагимович выступал в Испании за Барселону

Экс-нападающий каталонской Барселоны Златан Ибрагимович попал в сферу интересов мадридского Реала, сообщает Cadena COPE.

Сообщается, что после перехода Кришитану Роналду в Ювентус в мадридского клуба появились проблемы с результативностью и, по мнению руководства клуба, форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович станет прекрасным усилением команды.

Оформить трансфер шведского нападающего Реал планирует уже в январе 2019 года.

До перехода в Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович выступал за Аякс, Ювентус, Интер, Барселону, Милан, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо хотел вернуть Златана Ибрагимовича в Манчестер Юнайтед.

В марте этого года шведский форвард покинул Манчестер Юнайтед, после чего подписал контракт с Лос-Анджелес Гэлакси.

37-летний форард провел в MLS 26 матчей, в которых забил 22 гола, и занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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