Реал заинтересовался тренером сборной Бразилии - СМИ

Назначение Тите главным тренером Реала может положительно повлиять на переход Неймара в клуб - СМИ

Мадриский Реал заинтересовался услугами тренера сборной Бразилии Аденормы Леонардо Бакки, более известного как Тите, сообщает AS.

Как информирует медиа, контракт Тите со сборной Бразилии заканчивается после чемпионата мира 2018. На портале отмечают, что президент конфедерации футбола Бразилии Рожерио Кабоклу предложил тренеру продолжить сотрудничество еще на четыре года, но Тите не спешит с окончательным решением, и хочет дождаться завершения мундиаля.

Также на сайте пишут, что агент тренера бразильцев отказался комментировать эту информацию.

Подчеркивают в издании, что назначение Тите на пост главного тренера Реала может положительно повлиять на переход Неймара в Мадрид.

Ранее СМИ стало известно, что наставник Челси отказался от предложения возглавить сливочных, хотя медиа считали именно Антонио Конте главным претендентом на пост тренера Реала. До этого СМИ узнали, что клуб нацелился на Юргена Клоппа, а первым, кого видели на этой должности был тренер Тоттенхэма Маурисио Поччетино.