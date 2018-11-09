09 ноября 2018, пятница

Реал задумался над возвращением вратаря сборной Украины - СМИ

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Реал не устраивает отсутствие игровой практики у Лунина в Леганесе - медиа

Реал не устраивает отсутствие игровой практики у Лунина в Леганесе - медиа

Реал рассматривает возможность возвращения в команду вратаря сборной Украины Андрея Лунина из аренды в Леганесе, сообщает AS.

По информации медиа, королевский клуб не устраивает то, что за два месяца аренды 19-летний голкипер провел лишь один официальный матч за Леганес.

Как отмечает издание, в Реале рассчитывали, что новая команда обеспечит Лунину игровую практику и получение опыта выступлений в Испании, но вместо этого тот остается запасным исполнителем.

По данным AS, если мадридцы решат вернуть вратаря в январе 2019 года, когда откроется зимнее трансферное окно, то его, скорее всего, ожидает новая аренда в клубе, который гарантирует ему игровое время.

В конце августа Лунин перебрался в Леганес, который также выступает в Примере, на правах аренды до 30 июня 2019 года. Как сообщали СМИ, трансфер голкипера в Реал из луганской Зари, состоявшийся летом 2018 года, оценивается в 9 млн евро.

Трансферная цена вратаря сборной Украины снизилась на 3,5 млн евро и упала до 5 млн евро после перехода в Реал и аренды в Леганесе.

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