Реал задумал создать атакующее трио из игроков ПСЖ, Баварии и Челси - СМИ

Эден Азар - один из потенциальных новичков Реала

Мадридский Реал планирует серьезные изменения в составе команды, особенно в атакующей линии, сообщает Marca.

Президент Реала Флорентино Перес недоволен выступлениями команды в нынешнем сезоне, а потому задумал серьезную перестройку состава.

По сообщениям СМИ, он собирается приобрести Неймара - бывшего нападающего Барселоны, ныне выступающего в составе ПСЖ. Также внимание клуба привлек Эден Азар, ныне выступающий в лондонском Челси. Игрок не спешит продлевать соглашение со своим нынешним клубом.

На место главного нападающего в Реале планируют приобрести форварда Баварии Роберта Левандовски. Многие болельщики высказывают недовольство нынешним нападающим Реала Каримом Бензема.

Работать Реал будет и над исходящими трансферами - сообщается, что Криштиану Роналду готов перейти в Манчестер Юнайтед летом.