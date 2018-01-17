Реал задумал создать атакующее трио из игроков ПСЖ, Баварии и Челси - СМИ

Мадридский Реал планирует серьезные изменения в составе команды, особенно в атакующей линии, сообщает Marca.
Президент Реала Флорентино Перес недоволен выступлениями команды в нынешнем сезоне, а потому задумал серьезную перестройку состава.
По сообщениям СМИ, он собирается приобрести Неймара - бывшего нападающего Барселоны, ныне выступающего в составе ПСЖ. Также внимание клуба привлек Эден Азар, ныне выступающий в лондонском Челси. Игрок не спешит продлевать соглашение со своим нынешним клубом.
На место главного нападающего в Реале планируют приобрести форварда Баварии Роберта Левандовски. Многие болельщики высказывают недовольство нынешним нападающим Реала Каримом Бензема.
Работать Реал будет и над исходящими трансферами - сообщается, что Криштиану Роналду готов перейти в Манчестер Юнайтед летом.
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