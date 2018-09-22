Реал вырвался в лидеры, Атлетико прервал серию без побед. Результаты матчей чемпионата Испании

В субботу, 22 сентября, состоялись пять матчей пятого тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридский Реал после разгрома Ромы в Лиге чемпионов посреди недели с минимальным счетом обыграл Эспаньол в матче Ла Лиги. Единственный мяч в концовке первого тайма забил Марко Асенсио, воспользовавшись рикошетом после удара Луки Модрича.
Благодаря этой победе Реал вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Уже в воскресенье в случае победы над Жироной "Сливочных" может обогнать Барселона, которая в текущем сезоне Ла Лиги еще очков не теряла.
Реал - Эспаньол 1:0
Гол: Асенсио, 44
Реал: Куртуа - Варан, Начо, Одриосола, Рамос - Себальос (Лукас, 63), Каземиро, Модрич - Иско (Льоренте, 78), Асенсио, Бензема (Диас, 60)
Эспаньол: Лопес - Налдо, Вила, Лопес, Эрмосо - Марк Рока, Гранеро, Пьятти (Баптистао, 55), Дардер (Санчес, 55), Перес (Гарсия, 70) - Иглесиас.
Предупреждения: Начо, Каземиро - Рока, Лопес
Мадридский Атлетико прервал серию из двух матчей подряд без побед в чемпионате Испании. В отчетном туре команда Диего Симеоне на выезде обыграла Хетафе со счетом 2:0. На 14-й минуте "Матрасники" повели в счете благодаря голу Давида Сории, а во втором тайме преимущество упрочил Тома Лемар.
Набрав восемь очков в пяти матчах, Атлетико пока находится на пятой строчке в турнирной таблице.
Хетафе — Атлетико 0:2
Голы: Сория, 14 (автогол), Лемар, 60
Хетафе: Сория, Кабрера, Бруно Гонсалес, Антунеш, Даконам (Кристофоро, 78), Портильо, Арамбарри, Ндиайе (Иван Алехо, 63), Суарес, Анхель, Молина (Серхи Гвардиола, 70).
Атлетико: Облак, Хименес, Филипе Луис (Годин, 71), Хуанфран, Люка Эрнандес, Коке, Родри Эрнандес (Парти, 58), Сауль, Лемар (Корреа, 80), Диего Коста, Гризманн.
Предупреждения: Суарес, Сауль, Хуанфран.
Удален: Иван Алехо, 67.
Результаты других матчей пятого тура Ла Лиги:
Уэска - Реал Сосьедад 0:1
Голы: Мерино, 64
Райо Вальекано - Алавес 1:5
Голы: де Томас, 30 - Наварро, 8, Ибаи Гомес, 34, 77 Кальери, 56, Бурги, 90
Сельта - Вальядолид 3:3
Голы: Аспас, 5, 54, Гомес, 9 - Плано, 39, Унал, 65, Суарес, 90
Эйбар - Леганес 1:0
Гол: Кике, 52
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Напомним, посреди недели в рамках первого тура Лиги чемпионов Реал на своем поле разгромил Рому, а Атлетико на выезде одержал волевую победу над Монако.
НВ
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