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Реал вырвал победу у Аякса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов - видео

Сегодня, 00:26
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EPA

Ответный матч состоится 5 марта в Мадриде

Мадридский Реал одержал минимальную выездную победу над амстердамским Аяксом со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 37-й минуте защитник Аякса Тальяфико распечатал ворота Реала, однако арбитр с помощью видеоповтора зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот.

На 60-й минуте Реал ответил красивым ударом Бензема, который получил пас от Винисиуса Жуниора и точно пробил в дальнюю девятку, открыв счет.

Аякс отыгрался через 15 минут. Нерес отдал передачу под удар Зиеху и тот точно пробил низом мимо Куртуа.

Реал таки дожал соперника за три минуты до конца основного времени - Асенсио замкнул на дальней штанге прострел Карвахаля.

Ответный матч состоится 5 марта в Мадриде.

Аякс - Реал - 1:2

Голы: Зиех, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87

Аякс: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Беек, Шене (Дольберг, 73), де Йонг - Зиех, Тадич, Нерес

Реал: Куртуа - Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиро, Кроос - Бейл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус (М. Диас, 81)

Предупреждение: Зиех - Регилон, Васкес, Рамос

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Накануне в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0, а Рома победила Порту 2:1.

НВ

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Аякс ФК Реал Мадрид

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