Реал вырвал победу у Аякса в матче 1/8 финала Лиги чемпионов - видео
Мадридский Реал одержал минимальную выездную победу над амстердамским Аяксом со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 37-й минуте защитник Аякса Тальяфико распечатал ворота Реала, однако арбитр с помощью видеоповтора зафиксировал офсайд и не засчитал взятие ворот.
На 60-й минуте Реал ответил красивым ударом Бензема, который получил пас от Винисиуса Жуниора и точно пробил в дальнюю девятку, открыв счет.
Аякс отыгрался через 15 минут. Нерес отдал передачу под удар Зиеху и тот точно пробил низом мимо Куртуа.
Реал таки дожал соперника за три минуты до конца основного времени - Асенсио замкнул на дальней штанге прострел Карвахаля.
Ответный матч состоится 5 марта в Мадриде.
Аякс - Реал - 1:2
Голы: Зиех, 75 - Бензема, 60, Асенсио, 87
Аякс: Онана - Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико - ван де Беек, Шене (Дольберг, 73), де Йонг - Зиех, Тадич, Нерес
Реал: Куртуа - Карвахаль, Начо, Рамос, Регилон - Модрич, Каземиро, Кроос - Бейл (Васкес, 61), Бензема (Асенсио, 73), Винисиус (М. Диас, 81)
Предупреждение: Зиех - Регилон, Васкес, Рамос
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Накануне в 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0, а Рома победила Порту 2:1.
НВ