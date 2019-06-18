Реал вернулся к идее трансфера самого дорогого футболиста мира — медиа Сегодня, 21:32 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ueslei Marcelino Реал планирует снизить цену на Неймара REUTERS/Ueslei Marcelino

Мадридский Реал возобновил интерес к нападающему Пари Сен-Жермен Неймару, сообщает Marca.

Сообщается, что Реал готов отдать в ПСЖ защитника Каземиро, чтобы снизить цену на Неймара.

Парижский клуб также заинтересован в переходе Каземиро, поскольку бразилец может заменить опорного полузащитника Тиагу Мотта, который ранее завершил карьеру.

Также Реал продолжает интересоваться полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба. По информации СМИ, его переход может поспособствовать тому, что клуб отпустит Каземиро и дешевле приобретет Неймара.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар летом может стать игроком мадридского Реала.

Также, по информации СМИ, в трансфере Неймара заинтересована Барселона, которая готова отдать в ПСЖ одного из трех свих игроков — Коутиньо, Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.



