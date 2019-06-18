Владимир Спиваковский
Почему мировая система образования обречена
Иван Верстюк
Лайфхаки Нью-Йорка для украинского бизнеса
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Андрей Пионтковский
Война и мир Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Реал вернулся к идее трансфера самого дорогого футболиста мира — медиа

Сегодня, 21:32
Цей матеріал також доступний українською
Реал вернулся к идее трансфера самого дорогого футболиста мира — медиа - фото

REUTERS/Ueslei Marcelino

Реал планирует снизить цену на Неймара

Мадридский Реал возобновил интерес к нападающему Пари Сен-Жермен Неймару, сообщает Marca.

Сообщается, что Реал готов отдать в ПСЖ защитника Каземиро, чтобы снизить цену на Неймара.

Парижский клуб также заинтересован в переходе Каземиро, поскольку бразилец может заменить опорного полузащитника Тиагу Мотта, который ранее завершил карьеру.

Также Реал продолжает интересоваться полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба. По информации СМИ, его переход может поспособствовать тому, что клуб отпустит Каземиро и дешевле приобретет Неймара.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий ПСЖ Неймар летом может стать игроком мадридского Реала.

Также, по информации СМИ, в трансфере Неймара заинтересована Барселона, которая готова отдать в ПСЖ одного из трех свих игроков — Коутиньо, Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Его трансфер обошелся парижскому клубу в 222 млн евро и стал самым дорогим в истории футбола.

Теги:   Неймар ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

ТОП 3

Страны

Сегодня, 11:35

img
СМИ: Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции
12579
Футбол

Вчера, 00:06

img
Молодежная сборная Украины вернулась с победного чемпионата мира — видео
3902
Футбол

Вчера, 00:38

img
Два миллиона раздора. СМИ узнали о разногласиях между клубами по поводу цены на Коноплянку
3594

Главное

Страны

Сегодня, 11:35

img
СМИ: Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции
Страны

Сегодня, 16:20

img
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским — видео
Геополитика

Сегодня, 16:29

img
Санкции и приглашение на Донбасс: главные заявления после встречи Зеленского с Меркель