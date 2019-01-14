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Реал вернулся в зону Лиги чемпионов, Барселона одержала разгромную победу. Результаты чемпионата Испании

Сегодня, 00:56
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Реал отстает от Барселоны на 10 очков

В Испании состоялись матчи 19 тура Примеры.

Мадридский Реал победил со счетом 2:1 Бетис и вышел на четвертое место турнирной таблицы Примеры, которое позволяет в следующем сезоне квалифицироваться в Лигу чемпионов.

"Сливочные" отодвинули оттуда Алавес, который потерял очки в игре с Жироной и опустился на пятое место. Реал вплотную приблизилсяк третьему месту, так как Севилья проиграла Атлетику 0:2, и у обеих команд теперь по 33 очка.

Также по победе одержали Атлетико и Барселона. "Матрасники" благодаря голу с пенлаьти Антуана Гризманнна одолели Леванте, а каталонцы разгромили Ейбар. Кроме гола Месси, дублем в составе Барселоны отметился Луис Суарес.

Райо Вальекано - Сельта - 4:2
Голы: где Томас, 4, 37, 77, Бебе, 90 - Араухо, 13 Макси Гомес, 18 (пен)

Леганес - Уэска - 1:0
Гол: Эн-Несири, 73

Валенсия - Вальядолид - 1:1

Голы: Парехо, 71 - Алькарас, 82

Жирона - Алавес - 1:1

Голы: Стуани, 12 - Борха, 51

Вильярреал - Хетафе - 1:2

Голы: Кабрера, 76 (авт) - Молина, 52, Анхель, 89

Нереализованный пенальти: Екамби, 90+2

Атлетико - Леванте - 1:0
Гол: Гризманн, 57 (пен)

Атлетик - Севилья - 2:0
Гол: Вильямс, 23, 83

Барселона - Эйбар - 3:0
Голы: Суарес, 19, 59, Месси, 53

Бетис - Реал - 1:2
Голы: Каналес, 69 (пен) - Модрич, 13 Себальйос, 88

Турнирная таблица

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Испании Реал проиграл Реал Сосьедаду 0:2, а Барселона победила Хетафе 2:1.

НВ

Теги:   ФК Валенсия Чемпионат Испании Атлетико (Мадрид) ФК Реал Мадрид ФК Барселона

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