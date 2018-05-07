Реал в большинстве не смог дожать Барселону. Результаты матчей чемпионата Испании

5-6 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

В центральной игре всего круга Барселона и Реал сыграли вничью. Для обеих команд матч не имел принципиального турнирного значения - каталонці еще несколько туров назад стали чемпионами, а Реал точно не выпадет из тройки. Тем не менее, оба коллектива настраивались только на победу.

Ожидания болельщиков начали оправдываться с первых минут. Барселона начала активнее и быстро открыла счет - Суарес в одно касание послал мяч в сетку после фланговой передачи Серхи Роберто. Реалу на восстановление статус-кво понадобились пять минут - Роналду с близкого расстояния внес мяч в сетку, но получил повреждение в столкновении с Пике.

Ближе к концу первого тайма в игре стало много грубости, а главный арбитр матча Эрнандес Эрнандес начал выпускать из рук нити поединка. Уже в компенсированное к первой части матча время Марсело спровоцировал Роберто, тот отмахнулся от бразильца и увидел перед собой красную карточку - на весь второй тайм Барселона осталась в меньшинстве.

В перерыве Эрнесто Вальверде перестроил игру своей команды, выпустив Семеду вместо Коутиньо, и долгое время численное неравенство не было заметно в действиях команд. Немаловажно, что и Зидан решил не рисковать здоровьем Роналду и заменил его в перерыве.

На 52-й минуте Барселона во второй раз в матче вышла вперед - Месси на линии штрафной подработал под левую ногу и закрутил мяч в дальний угол ворот Наваса. Зидан решил рискнуть, выпустив Васкеса вместо Начо, насытив креативом правый фланг. Результат пришел мгновенно - Асенсио нашел вертикальной передачей Бэйла, освободившегося на мгновение из-под опеки, и валлиец мощным ударом с линии полукруга всадил мяч в сетку.

Остаток матча прошел под диктовку Реала, но Барселона сосредоточилась на сохранении ничьей, лишь изредка убегая в контратаки.

2:2 - Барселона не позволила Реалу обыграть себя в этом сезоне. Мадридцы еще имеют шанс побороться с соседями из Атлетико за второе место в турнирной таблице.

Барселона — Реал 2:2

Голы: Л. Суарес, 10, Месси, 52 — Роналду, 14, Бэйл, 72

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Коутиньо (Семеду, 46), Ракитич, Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 58) — Месси, Л. Суарес (Алькасер, 90+2)

Реал: Навас — Начо (Васкес, 68), Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 84) — Бэйл, Бензема, Роналду (Асенсио, 46)

Предупреждения: Л. Суарес, Месси, Ракитич — Начо, Варан, Рамос, Бэйл, Марсело

Удаление: Роберто, 45+3 (неспортивное поведение)

Результаты других матчей 36-го тура чемпионата Испании:

Севилья — Реал Сосьедад 1:0

Гол: Банега, 47 (с пенальти)

Жирона – Эйбар 1:4

Голы: Адай, 55 — Кике, 9, 38, Жордан, 80, Инуи, 89

Атлетик — Бетис 2:0

Голы: Муниаин, 76, Адурис, 90+2

Сельта - Депортиво 1:1

Голы: Гомес, 13 - Перес, 90+1

Вильярреал - Валенсия 1:0

Гол: Гаспар, 86

Малага - Алавес 0:3

Голы: Гарсия, 3, Демирович, 68 (с пенальти), Ибаи, 70

Атлетико - Эспаньол 0:2

Голы: Савич, 53 (в свои ворота), Баптистао, 77

Лас-Пальмас - Хетафе 0:1

Гол: Анхель, 88

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, в начале этой недели Барселона провела чемпионский парад улицами города.

НВ