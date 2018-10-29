Реал уволил главного тренера

Мадридский Реал отправил в оставку главного тренера Хулена Лопетеги.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соответствующее решение принял совет директоров Реала, который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.

Временно исполняющим обязанности главного тренера мадридского клуба назначен Сантьяго Солари, который возглавлял фарм-клуб Реала - Кастилью.

Лопетеги возглавил Реал летом 2018 года. За это время команда провела под его руководством 14 матчей, выиграв только шесть, два раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

Накануне Барселона разгромила Реал со счетом 5:1 в 10 туре чемпионата Испании. Сразу после этого Реал принял решение уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги.

Новым главным тренером Реала должен был стать экс-наставник Ювентуса и Челси Антонио Конте, но в процессе переговоров его назначение усложнилось.