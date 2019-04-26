Реал уверен в приобретении звезд Челси и Манчестер Юнайтед - СМИ
Реал уверен, что грядущим летом ему удастся приобрести звездных полузащитников Челси Эдена Азара и Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает Sky Sports.
По информации медиа, бельгийский и французский футболисты соответственно занимают высокое место в списке трансферных целей королевского клуба.
Как отмечает портал, ожидается, что Погба, которого критикует пресса за его игру в последних матчах, покинет МЮ, если команда не выйдет в Лигу чемпионов (ЛЧ).
Вместе с тем, менеджер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер на своей пятничной пресс-конференции заявил, что полузащитник останется.
За три тура до конца розыгрыша текущего сезона английской Премьер-лиги МЮ занимает шестое место с отставанием в три очка от зоны ЛЧ.
Сообщалось, что Реал согласился заплатить за Погба 150 млн евро. Ранее Азар опроверг слухи о переходе в мадридский клуб.