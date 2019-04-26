Реал уверен в приобретении звезд Челси и Манчестер Юнайтед - СМИ Сегодня, 18:08 188 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Phil Noble Ожидается, что Погба уйдет из МЮ в случае невыхода команды в Лигу чемпионов - медиа REUTERS/Phil Noble

Реал уверен, что грядущим летом ему удастся приобрести звездных полузащитников Челси Эдена Азара и Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает Sky Sports.



По информации медиа, бельгийский и французский футболисты соответственно занимают высокое место в списке трансферных целей королевского клуба.

Как отмечает портал, ожидается, что Погба, которого критикует пресса за его игру в последних матчах, покинет МЮ, если команда не выйдет в Лигу чемпионов (ЛЧ).

Вместе с тем, менеджер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер на своей пятничной пресс-конференции заявил, что полузащитник останется.

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За три тура до конца розыгрыша текущего сезона английской Премьер-лиги МЮ занимает шестое место с отставанием в три очка от зоны ЛЧ.

Сообщалось, что Реал согласился заплатить за Погба 150 млн евро. Ранее Азар опроверг слухи о переходе в мадридский клуб.

