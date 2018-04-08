Реал упустил победу в дерби. Результаты матчей чемпионата Испании

В воскресенье, 8 апреля, состоялись четыре матча 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
В центральном матче уик-энда мадридский Реал поделил очки с соседями из Атлетико. В первом тайме зрители голов не увидели, а во втором команды за четыре минуты обменялись взятиями ворот. Счет открыл Криштиану Роналду, выровнял цифры на табло Антуан Гризманн.
Атлетико сохранил второе место в турнирной таблице, а вот Реал опустился на четвертую позицию, пропустив вперед Валенсию.
Реал — Атлетико 1:1
Голы: Роналду, 53 — Гризманн, 57
Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Васкес, Кроос, Ковачич (Модрич, 72), Асенсио (Иско, 72) — Бэйл, Роналду (Бензема, 64)
Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Л. Эрнандес — Витоло (Корреа, 61), Партей (Гамейро, 82), Сауль, Коке — Гризманн, Диего Коста (Габи, 71)
Предупреждения: Кроос, Васкес — Витоло, Партей, Л. Эрнандес
Результаты других матчей 31-го тура Ла Лиги:
Леванте - Лас-Пальмас 2:1
Голы: Коке, 35, Кампанья, 90+2 - Гарсия, 50
Реал Сосьедад - Жирона 5:0
Голы: Каналес, 11, Янузай, 35, Ойарсабаль, 71, 85, Хуанми, 88
Валенсия - Эспаньол 1:0
Гол: Родриго, 7
Напомним, лидер чемпионата Испании Барселона в отчетном туре благодаря хет-трику Лионеля Месси обыграла Леганес.
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