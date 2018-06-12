13 июня 2018, среда

Реал стал главным претендентом на покупку вратаря сборной Украины - СМИ

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Реал является фаворитом на покупку Андрея Лунина
Фото: ФК Заря

Реал является фаворитом на покупку Андрея Лунина

Мадридский Реал включился в борьбу за приобретение вратаря Зари и сборной Украины Андрея Лунина, сообщает FootballHub.

По информации источника, именно "Королевский клуб" является главным претендентом на трансфер украинского голкипера. На данный момент переговоры между клубами продолжаются.

В прошлом сезоне Лунин сыграл за Зарю 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча и 12 раз сохранил ворота сухими. Контракт вратаря с луганским клубом истекает следующим летом.

Ранее СМИ узнали, что итальянский Наполи получил добро на покупку вратаря сборной Украины за 8 млн евро.

Перед этим медиа писали, что миланский Интер стал фаворитом на подписание Лунина. Позже появилась информация, что переход Лунина в Интер может не состояться из-за желания отца и одновременно агента спортсмена, Алексея Лунина, получить как можно большую сумму за футболиста.

Недавно журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил об отказе Зари продавать Интеру вратаря за 5 млн евро.

В то же время, также сообщалось, что Ливерпуль имеет наилучшие шансы подписать голкипера Зари и сборной Украины Андрея Лунина.

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