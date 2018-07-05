Реал согласился рассмотреть предложение Ювентуса в 100 млн евро за Роналду - BBC

Ювентус не подтверждает, но и не опровергает сообщения о возможном переходе Роналду

Руководство Реала рассматривает предложение Ювентуса в размере 100 миллионов евро за своего лидера атак Криштиану Роналду, сообщает BBC.

По информации авторитетного медиа, потребность испанского клуба в обновлении состава воодушевила итальянскую сторону сделать шаг в направлении трансфера 33-летнего футболиста.

Эти данные подтверждает Sky Sports. При этом генеральный менеджер Ювентуса Беппе Маротта не подтвердил, но и не опроверг правдивость слухов о Роналду.

"Я не буду об этом говорить", - заявил функционер в комментарии Sky in Italy.

В случае продажи португальского форварда за 100 млн евро, туринский клуб сделает самую дорогую покупку игрока в своей истории. В свою очередь, Реал отобьет расходы на приобретение Роналду за 94 млн евро у МЮ в 2009 году.

Сообщалось, что звездный игрок принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что итальянский клуб договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а его годичная зарплата составит 30 млн евро.

Накануне СМИ узнали, что Ювентус сделал предложение Реалу в 120 млн евро за переход Роналду. Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянская команда, что может подтверждать переход.