Реал согласился заплатить 150 млн евро за звезду Манчестер Юнайтед - СМИ Сегодня, 20:39 333 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Sergio Perez Погба приблизился к переходу в Реал - СМИ REUTERS/Sergio Perez

Мадридский Реал согласился заплатить за полузащитника английского Манчестер Юнайтед Поля Погба 150 млн евро, сообщает Telefoot.

По информации медиа, клубы начали активные переговоры относительно трансфера.

Именно 150 млн евро за Погба потребовал ранее Манчестер Юнайтед.

В трансфере французского игрока заинтересован его соотечественник - главный тренер Реала Зинедин Зидан.

Погба перешел в Мнчестер Юнайтед с Ювентуса в 2016 году за 105 млн евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед рассматривает возможность обмена своего ведущего полузащитника Поля Погба на двух звезд Реала - нападающего Гарета Бэйла и защитника Рафаэля Варана.

Кроме этого, президент Реала Флорентино Перес планирует выделить наставнику команды Зинедину Зидану 500 млн евро на трансферы. В списке потенциальных трансферов Реала, кроме полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, находятся полузащитник Челси Эден Азар и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.