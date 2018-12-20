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Реал собрался вернуть Моуриньо - El Pais

Сегодня, 16:05
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Реал уже контактировал с Моуриньо на предмет его возможного приглашения - медиа

Реал хочет вернуть перед новым сезоном на пост наставника команды Жозе Моуриньо, который работал в клубе в 2010-2013 годах, сообщает El Pais.

По информации авторитетного издания, президент королевского клуба Флорентино Перес видит в португальском специалисте приоритетный вариант на тренерском мостике, видя в нем человека, способного перестроить игровой коллектив.

Согласно данным медиа, генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес еще в октябре контактировал с Моуриньо. Тогда еще менеджер Манчестер Юнайтед якобы отказался от вероятного предложения, но дал понять, что это не окончательное решение.

Как отмечает El Pais, в Реале даже опросили лидеров раздевалки на предмет возможного возвращения тренера, и те были не против его назначения, поскольку хотят обновления команды.

Сообщается, что клуб готов заключить с Моуриньо контракт с годичным окладом в 20 млн евро, заложив в договоренность штраф в 5 млн евро в случае отказа назначить его до 1 июля 2019 года. Новому тренеру гарантируют все полномочия по формированию состава и значительные ресурсы на трансферы.

Накануне специалст покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который по итогам 17-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков.

Теги:   Жозе Моуриньо ФК Реал Мадрид Трансферы Футбол

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