Реал собрался летом избавиться от своего лидера - СМИ

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Гарет Бэйл покинет Реал будущим летом

Гарет Бэйл покинет Реал будущим летом

Мадридский реал собирается продать одну из своих главных звезд полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По данным источника, валлиец уже исчерпал лимит доверия к себе в мадридском клубе, поэтому там на него больше не рассчитывают. В Реале якобы недовольно командной работой Бэйла в этом сезоне, в частности, его вкладом в игру в обороне.

Три из последних четырех матчей Реала валлийский полузащитник начинал на скамейке запасных, в том числе и важный поединок Лиги чемпионов против ПСЖ.

Реал был готов продать Бэйла еще прошлым летом и повесил ценник в 90 миллионов евро, но покупателей не нашлось.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов включить своего звездного полузащитника Гарета Бэйла в сделку по приобретению вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.

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