Реал собрался летом избавиться от своего лидера - СМИ

Мадридский реал собирается продать одну из своих главных звезд полузащитника Гарета Бэйла, сообщает Marca.

По данным источника, валлиец уже исчерпал лимит доверия к себе в мадридском клубе, поэтому там на него больше не рассчитывают. В Реале якобы недовольно командной работой Бэйла в этом сезоне, в частности, его вкладом в игру в обороне.

Три из последних четырех матчей Реала валлийский полузащитник начинал на скамейке запасных, в том числе и важный поединок Лиги чемпионов против ПСЖ.

Реал был готов продать Бэйла еще прошлым летом и повесил ценник в 90 миллионов евро, но покупателей не нашлось.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов включить своего звездного полузащитника Гарета Бэйла в сделку по приобретению вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.