Реал сенсационно проиграл, Барселона укрепила лидерство. Результаты чемпионата Испании Сегодня, 00:19 6 Цей матеріал також доступний українською Реал выпал из зоны Лиги чемпионов

В чемпионате Испании состоялись матчи 18-го тура.

Реал потерпел сенсационное поражение дома в поединке против Сосьедада со счетом 0:2 и пропустил на четвертое, последнее место в зоне Лиги чемпионов Алавес с отставанием в один балл.

Гости открыли счет уже на 3-й минуте благодаря реализованного Виллианом Жозе пенальти, а на 83-й минуте сняли вопрос о победителе, получив численный перевес после удаления Лукаса Васкеса еще на исходе часа игры - забил Рубен Пардо.

Барселона укрепила свое лидерство после победы над Хетафе в гостях со счетом 2:1. Успех каталонцам на 20-й и 39-й минутах принесли голы Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Увеличить отрыв до пяти очков действующему чемпиону Испании удалось благодаря также ничьей Севильи и Атлетико. На точный удар Виссама Бен Йеддера своим результативным выстрелом ответил Антуан Гризманн.

Результаты матчей 18-го тура Примеры:

Реал — Реал Сосьедад 0:2

Голы: Виллиан Жозе, 3 (с пенальти), Пардо, 83

Хетафе — Барселона 1:2

Голы: Мата, 43 — Месси, 20, Суарес, 40

Севилья — Атлетико 1:1

Голы: Бен Йеддер, 37 — Гризманн, 45

Эспаньол – Леганес 1:0

Гол: Иглесиас, 9

Леванте – Жирона 2:2

Голы: Моралес, 58, Коке, 86 — Порту, 31, Алеиш Гарсия, 72

Вальядолид – Райо Вальекано 0:1

Гол: Медран, 1

Алавес - Валенсия 2:1

Голы: Бастон, 21, Пина, 45 — Парехо, 14

Уэска - Бетис 2:1

Голы: Феррейро, 73, Ривера, 79 — Санабрия, 55 (с пенальти)

Эйбар — Вильярреал 0:0

Турнирная таблица

Таблица сайта Myscore.com.ua

В 17-м туре чемпионата Испании Реал сыграл вничью 2:2 на выезде против Вильярреала и не сумел догнать идущую на третьем месте Севилью.

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