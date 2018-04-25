Реал сделал заявку на вояж в Киев

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов Реал победил Баварию на выезде со счетом 2:1.

Игра началась в неспешном темпе, и гости какое-то время контролировали ход поединка. Настоящим невезением для чемпиона Германии стали травмы Арьена Роббена и Жерома Боатенга в первом тайме, из-за которых вынуждены были уйти на замену.

Тем не менее, именно хозяевам удалось открыть счет на 28-й минуте. Мюнхенский коллектив воспользовался тем, что соперник увлекся атакующими действиями и организовал контратаку, в завершение которой Йозуа Киммих ударом справа попал под ближнюю стойку ворот Кейлора Наваса.

Чуть позже Бавария едва не укрепила свой перевес, но Франк Рибери не сумел распорядиться сферой должным образом и позволил вратарю Реала завладеть снарядом. Позже свой шанс забить в рамку мадридцев упустил и Матс Хуммельс.

Хозяевам суждено было заплатить за неиспользованные моменты. Это Марсело на 44-й минуте подхватил мяч и ударом с линии штрафной пальнул в правый нижний угол.

После перерыва наставник Реала Зинедин Зидан выпустил вместо атакующего полузащитника Иско быстрого хавбека Марко Асенсио. Как раз последний и вывел мадридцев вперед, когда те использовали контрвыпад - голевой передачей отличился Лукас Васкес.

Бавария предприняла попытки сравнять счет и создала целый ряд моментов, однако Навас и его оборона сдержали натиск немецкого коллектива.

1:2 - ответный матч состоится 1 мая в Мадриде.

Бавария - Реал 1:2

Голы: Киммих, 28 - Марсело, 44, Асенсио, 57

Бавария: Ульрайх — Киммих, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 34), Рафинья — Мартинес (Толиссо) — Роббен (Алькантара, 8), Хамес, Мюллер, Рибери — Левандовски

Реал: Навас — Карвахаль (Бензема, 67), Варан, Рамос, Марсело — Кроос, Каземиро (Ковачич, 83), Модрич — Иско (Асенсио, 46) — Лукас Васкес, Роналду

Предупреждены: Рибери, Алькантара — Каземиро

НВ