Реал решил судьбу наставника команды после разгрома от Барселоны - СМИ

Лопетеги уже на всякий случай попрощался с игроками Реала - медиа

Реал принял решение уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги после разгромного поражения от Барселоны в чемпионате Испании, сообщает Marca.

По информации издания, сегодня, 29 октября, президент королевского клуба Флорентино Перес должен встретиться с правлением мадридцев для того, чтобы утвердить отставку рулевого коллектива.

Согласно данным этого же медиа, сразу после матча против каталонской команды Лопетеги на всякий случай попрощался со своими подопечными, понимая неизбежность увольнения.

Как пишет Marca, когда экс-наставник Ювентуса и Челси Антонио Конте уже должен был стать новым главным тренером Реала, его назначение усложнилось. Теперь руководство победителя трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов рассматривает на этот пост рулевого второй команды клуба Сантьяго Солари и наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Накануне Барселона разгромила Реал со счетом 5:1 в 10 туре чемпионата Испании.

Сообщалось, что Конте уже контактировал с руководством Реала о работе и якобы дал согласие возглавить мадридцев. Ранее СМИ узнали, что клуб уволит Лопетеги в случае "тяжелого поражения" от Барселоны в чемпионате Испании.