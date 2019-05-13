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Реал решил разорвать контракт с конкурентом украинского голкипера - медиа

Вчера, 23:07
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Реал решил разорвать контракт с конкурентом украинского голкипера - медиа - фото

REUTERS/Juan Medina

Навас покинет Реал по окончании сезона

Мадридский Реал решил разорвать контракт с голкипером Кейлором Навасом, сообщает Jugones.

Мадридский клуб уже проинформировал игрока о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Стороны расторгнут контракт, который рассчитан до 30 июня 2020 года, по обоюдному согласию.

Главный тренер команды Зинедин Зидан дал понять костариканскому голкиперу, что в новом сезоне основным стражем ворот будет бельгиец Тибо Куртуа.

Уход Наваса может стать шансом для украинского голкипера Реала Андрея Лунина, который из-за высокой конкуренции в мадридском клубе выступает на правах аренды в Леганесе.

Навас перешел в Реал в 2014 году и выиграл с клубом 12 трофеев, трижды триумфировав в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что Леганес намерен продлить аренду голкипера Реала и сборной Украины Андрея Лунина еще на один сезон.

Ранее СМИ узнали, что Леганес предложил Реалу продлить аренду Лунина, хотя появилась информация, что он вернется в Мадрид, где будет вторым вратарем в следующем сезоне после Куртуа.

Теги:   Футбол Андрей Лунин ФК Реал Мадрид

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