Реал решил разорвать контракт с конкурентом украинского голкипера - медиа Вчера, 23:07 373 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Juan Medina Навас покинет Реал по окончании сезона REUTERS/Juan Medina

Мадридский Реал решил разорвать контракт с голкипером Кейлором Навасом, сообщает Jugones.



Мадридский клуб уже проинформировал игрока о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. Стороны расторгнут контракт, который рассчитан до 30 июня 2020 года, по обоюдному согласию.

Главный тренер команды Зинедин Зидан дал понять костариканскому голкиперу, что в новом сезоне основным стражем ворот будет бельгиец Тибо Куртуа.

Уход Наваса может стать шансом для украинского голкипера Реала Андрея Лунина, который из-за высокой конкуренции в мадридском клубе выступает на правах аренды в Леганесе.

Навас перешел в Реал в 2014 году и выиграл с клубом 12 трофеев, трижды триумфировав в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что Леганес намерен продлить аренду голкипера Реала и сборной Украины Андрея Лунина еще на один сезон.

Ранее СМИ узнали, что Леганес предложил Реалу продлить аренду Лунина, хотя появилась информация, что он вернется в Мадрид, где будет вторым вратарем в следующем сезоне после Куртуа.

