Реал решил не покупать Неймара - СМИ

Реал принял решение не покупать нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Пако Гонсалеса.

В программе El Partidazo de COPE журналист рассказал, что президент королевского клуба Флорентино Перес больше не видит в бразильском форварде свою трансферную цель.

По его информации, то, что 26-летний футболист хочет вернуться в Барселону, стало главным фактором, который изменил планы функционера Реала.

Кроме того, пишет медиа, на решение Переса повлияло и то, что потенциальный переход Неймара негативно воспринимается среди болельщиков мадридского клуба.

Сообщалось, что ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о безубыточности - так называемого финансового фэйр плэй, вследствие чего тот рискует продать одного из звездных нападающих Неймара или Килиана Мбаппе.

Позже СМИ узнали, что если ПСЖ продаст Неймара или Мбаппе вследствие нарушения правил УЕФА о безубыточности, Реал готов приобрести кого-то из них.