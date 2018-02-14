Реал - ПСЖ 1:1. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за ходом первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и ПСЖ, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится 14 февраля в 21.45 по киевскому времени.

Стартовые составы:

Реал: Навас - Начо, Рамос, Варан, Марсело - Каземиро, Кроос, Модрич - Иско, Бензема, Роналду

ПСЖ: Ареола - Дани Алвеш, Маркиньос, Кимпембе, Берчиче - Верратти, Ло Чельсо, Рабьо - Мбаппе, Кавани, Неймар

Онлайн трансляция матча, который состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу, начнется 14 февраля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Реал: вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе H, где оказался выше немецкой Боруссии Дортмунд и кипрского АПОЕЛа, но проиграл первенство английскому Тоттенхэму. Команда не проигрывает в 17 домашних поединках кряду в еврокубках, однако одержала лишь четыре победы в девяти предыдущих матчах во всех турнирах при двух поражениях. Мадридцы не смогут рассчитывать в поединке на основного правого защитника Дани Карвахаля (дисквалификация).

ПСЖ: вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе B, где выиграл борьбу у немецкой Баварии, шотландского Селтика и бельгийского Андерлехта. Команда забила больше всех в групповом этапе, чем установила рекорд данной стадии турнира - 25 голов, и подходит к поединку с шестиматчевой победной серией во всех турнирах, при этом оказалась сильнее в 14-ти из 15-ти предыдущих игр во всех турнирах при одном поражении. Парижане не смогут рассчитывать в матче на основных левого защитника Левена Курзава (травма) и центрального полузащитника Тиаго Мотту (физическая готовность).

Статистика знает шесть матчей между этими соперниками, каждый из которых побеждал по два раза. Предыдущая встреча клубов состоялась в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2015/2016: в Париже команды не определили победителя (0:0), в Мадриде победили хозяева (1:0).

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Реалу отдается небольшое предпочтение - коэффициент на его победу равен 2,30, тогда как выигрыш ПСЖ оценивается в 3,00, а ничья - в 3,06.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

73 минута. Активнее заиграл ПСЖ и прижал сливочных в их штрафной. Но без особо опасных моментов.

69 минута. Довольно курьезный эпизод - мяч попал в лицо арбитру, понадобилась даже помощь медиков. Все нормально, игра продолжается.

Теперь замена у Реала - Бензема уступает место на поле для Гарета Бэйла.

Замена у ПСЖ. Менье выходит на поле вместо Кавани.

65 минута. Но Роналду бьет в стенку - угловой.

64 минута. Желтая карточка для Рабьо и опасный штрафной для Реала - до ворот метров 25.

61 минута. Бензема чуть-чуть не дотянулся после прострела Иско.

60 минута. Пока опасных моментов нет, отметить стоит лишь эффектный "финт Зидана" Неймара против Марсело.

56 минута. Хорошая контратака Реала, но смогли выжать лишь корнер.

54 минута. Рабьо опасно пробивал издали, мяч попал в Рамоса. Игроки ПСЖ аппелировали к судье, но тот не поставил пенальти.

49 минута. Какая атака ПСЖ! Очень быстрый и красивый выход в атаку, Неймер отдал на Мбаппе, чей удар и отбил Навас.

48 минута. Пока Реал владеет мячом, но максимум, на что сподобились сливочные - неплохая подача с правого фланга.

Начался второй тайм!

1:1 в первом тайме. Перерыв!

Ло Чельсо сбил Крооса в довольно необязательной ситуации и привез пенальти.

45 минута. 1:1! Роналду забивает!

44 минута. ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ПСЖ!

43 минута. Реал никак не может подойти к воротам Парижа - видимо поэтому Варан решил пробить метров с 40. Мимо.

40 минута. Суматоха в штрафной ПСЖ ни к чему, кроме уголового, не привела...

38 минута. КАВАНИ! В послений момент Каземиро подставил ногу - в считанных сантиметрах от второго гола были парижане.

37 минута. Роналду-Роналду... Перехватил мяч в штрафной ПСЖ и пробил выше ворот.

Мбаппе подал с фланга, Начо в падении попытался выбить мяч, но тот отскочил к Рабьо, который расстрелял Наваса с 11 метров.

33 минута. ГОООООЛ! Рабьо! 0:1!

32 минута. Рамос пробил после подачи с углового. Иско прервал контратаку Парижа и получил желтую карточку.

30 минута. Все атаки ПСЖ идут через Неймара - вот и сейчас он вновь прошел троих игрококв Реала, правда, удар вышел не особо сильным - без проблем для Наваса.

28 минута. Ух! Роналду не реализовал выход 1 на 1! Ариола спасает... лицом.

26 минута. Роналду бьет выше.

25 минута. Желтая карточка для Ло Чельсо. Иско перехватил мяч, и оказался сбит прямо перед штрафной.

23 минута. Марсело потерял мяч, но решил не возвращаться на свою позицию в защите - сначала запрессинговал Маркиньоса, а потом и Ареолу, который выбил мяч в аут.

20 минута. Длительная позиционная атака Мадрида завершилась ничем - Роналду попал в офсайд.

16 минута. Неймар пока что - главное действующее лицо. Уже 4-й раз он получает по ногам, но судья пока не наказывает мадридцев горчичниками.

14 минута. Хороший заброс на Неймара, но бразилец не смог разобраться с мячом. Сразу после этого он получил желтую карточку - ударил сзади по ногам Начо.

12 минута. Реал пока уверенно контролирует мяч, редкая вылазка парижан к воротам Мадрида завершилась потерей.

9 минута. Марсело лежит на газоне, врачи оказывают ему помощь.

7 минута. Берчиче получил разрезной пас от Неймара и пробил с угла штрафной площади - мимо.

5 минута. ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! После быстрого розыгрыша уголового, Кроос наносит удар - Ариоля отбил.

3 минута. Роналду наносит удар с острого угла. но мяч пролетает мимо ворот.

2 минута. Кроос упал в штрафной ПСЖ, судья молчит.

Матч начался!

Звучит гимн мадридского Реала, стадион подпевает, а команды начинают выходить на поле! Матч начнется через несколько минут.

Стартовые составы команд:

Реал: Навас - Начо, Рамос, Варан, Марсело - Каземиро, Кроос, Модрич - Иско, Бензема, Роналду

ПСЖ: Ареола - Дани Алвеш, Маркиньос, Кимпембе, Юри - Верратти, Ло Чельсо, Рабьо - Мбаппе, Кавани, Неймар

Тем временем, болельщики ПСЖ весьма активны на улицах Мадрида:

Футболки игроков Реала уже ждут своих владельцев перед матчем:

Faltan menos de dos horas para el saque inicial frente a @PSG_espanol... ¡Así luce nuestro vestuario! #APorLa13 pic.twitter.com/0VQcUHHleP — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 14 февраля 2018 г.

В этом матче ПСЖ, само собой, возлагает большие надежды на лидера своих атак Неймара:

Видео с последней тренировки Реала перед матчем: