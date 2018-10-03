Реал проиграл в Москве, Аякс остановил Баварию. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

Во вторник, 2 октября, в группах E, F, G, H в Лиге чемпионов состоялись матчи второго тура.
Мюнхенская Бавария на своем поле неожиданно не смогла обыграть Аякс. Мюнхенцы открыли счет уже в дебюте - Хуммельс головой отправил мяч в сетку после подачи Роббена. Аякс отыгрался спустя 15 минут - отличился защитник Мазрауи после передачи от Тадича.
В дальнейшем Аякс не тушевался перед грозным соперником и справедливо наиграл на ничью.
В другом матче этой группы Бенфика в невероятном по драматизму матче обыграла АЕК. Лиссабонцы остались в меньшинстве при счете 2:0, упустили преимущество, но в концовке все равно умудрились вырвать победу.
Группа Е
Бавария — Аякс 1:1
Голы: Хуммельс, 4 — Мазрауи, 22
АЕК — Бенфика 2:3
Голы: Клонаридис, 53, 63 — Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74
В группе F Манчестер Сити на выезде в концовке дожал Хоффенхайм. "Горожане" пропустили уже на первой минуте от Бельфодиля, быстро отыгрались после гола Агуэро, а затем пытались играть первым номером, но с трудом преодолевали плотную оборону немцев и постоянно нарывались на быстрые контратаки.
Победу Сити вырвал на последних минутах благодаря голу Давида Сильвы.
В другом матче квартета Лион и Шахтер поделили очки.
Группа F
Хоффенхайм - Манчестер Сити 1:2
Голы: Бельфодил, 1 — Агуэро, 8, Д. Силва, 87.
Обзор матча
Лион — Шахтер 2:2
Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 — Мораес, 44, 55
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
В группе G состоялась главная сенсация игрового дня - московский ЦСКА в Лужниках обыграл мадридский Реал. "Армейцы" отличились уже на второй минуте благодаря голу Влашича, а затем отстояли свое преимущество. Реал в этом матче играл в значительно ослабленном составе без Бэйла, Рамоса, Иско и Марсело. В концовке игры прямую красную карточку получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
В другом матче группы Рома на своем поле разгромила Викторию со счетом 5:0. Хет-трик на свой счет записал Эдин Джеко.
Группа G
ЦСКА - Реал 1:0
Гол: Влашич, 2
Рома – Виктория 5:0
Голы: Джеко, 3, 40, 90+2, Ундер, 64, Клюйверт, 73
В квартете H вторую "сухую" победу подряд одержал Ювентус, разгромив Янг Бойз. Хет-триком в этом матче отметился Паулу Дибала.
Второй матч группы, в котором сошлись Манчестер Юнайтед и Валенсия, завершился нулевой ничьей.
Группа H
Ювентус — Янг Бойз 3:0
Голы: Дибала, 5, 33, 69.
Обзор матча
Манчестер Юнайтед — Валенсия 0:0
Обзор первого тайма
Турнирное положение в группах E, F, G, H
Таблицы сайта Myscore.com.ua
Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграл вничью 2:2 с французским Лионом, хотя по ходу матча вел 2:0.
НВ
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования