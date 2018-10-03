Реал проиграл в Москве, Аякс остановил Баварию. Результаты матчей Лиги чемпионов - видео

Во вторник, 2 октября, в группах E, F, G, H в Лиге чемпионов состоялись матчи второго тура.

Мюнхенская Бавария на своем поле неожиданно не смогла обыграть Аякс. Мюнхенцы открыли счет уже в дебюте - Хуммельс головой отправил мяч в сетку после подачи Роббена. Аякс отыгрался спустя 15 минут - отличился защитник Мазрауи после передачи от Тадича.

В дальнейшем Аякс не тушевался перед грозным соперником и справедливо наиграл на ничью.

В другом матче этой группы Бенфика в невероятном по драматизму матче обыграла АЕК. Лиссабонцы остались в меньшинстве при счете 2:0, упустили преимущество, но в концовке все равно умудрились вырвать победу.

Группа Е

Бавария — Аякс 1:1

Голы: Хуммельс, 4 — Мазрауи, 22

АЕК — Бенфика 2:3

Голы: Клонаридис, 53, 63 — Сеферович, 6, Гримальдо, 15, Семеду, 74

В группе F Манчестер Сити на выезде в концовке дожал Хоффенхайм. "Горожане" пропустили уже на первой минуте от Бельфодиля, быстро отыгрались после гола Агуэро, а затем пытались играть первым номером, но с трудом преодолевали плотную оборону немцев и постоянно нарывались на быстрые контратаки.

Победу Сити вырвал на последних минутах благодаря голу Давида Сильвы.

В другом матче квартета Лион и Шахтер поделили очки.

Группа F

Хоффенхайм - Манчестер Сити 1:2

Голы: Бельфодил, 1 — Агуэро, 8, Д. Силва, 87.

Обзор матча

Лион — Шахтер 2:2

Голы: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 — Мораес, 44, 55

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

В группе G состоялась главная сенсация игрового дня - московский ЦСКА в Лужниках обыграл мадридский Реал. "Армейцы" отличились уже на второй минуте благодаря голу Влашича, а затем отстояли свое преимущество. Реал в этом матче играл в значительно ослабленном составе без Бэйла, Рамоса, Иско и Марсело. В концовке игры прямую красную карточку получил вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

В другом матче группы Рома на своем поле разгромила Викторию со счетом 5:0. Хет-трик на свой счет записал Эдин Джеко.

Группа G

ЦСКА - Реал 1:0

Гол: Влашич, 2

Рома – Виктория 5:0

Голы: Джеко, 3, 40, 90+2, Ундер, 64, Клюйверт, 73

В квартете H вторую "сухую" победу подряд одержал Ювентус, разгромив Янг Бойз. Хет-триком в этом матче отметился Паулу Дибала.

Второй матч группы, в котором сошлись Манчестер Юнайтед и Валенсия, завершился нулевой ничьей.

Группа H

Ювентус — Янг Бойз 3:0

Голы: Дибала, 5, 33, 69.

Обзор матча

Манчестер Юнайтед — Валенсия 0:0

Обзор первого тайма

Турнирное положение в группах E, F, G, H

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Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграл вничью 2:2 с французским Лионом, хотя по ходу матча вел 2:0.

НВ