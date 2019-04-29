Реал проиграл худшей команде чемпионата Испании Сегодня, 00:48 158 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Javier Barbancho Реал занимает третье место Примеры REUTERS/Javier Barbancho

Состоялись пять матчей 35 тура чемпионата Испании.

Мадридский Реал второй раз подряд потерял очки в чемпионате Испании. После ничьей в прошлом туре против Хетафе (0:0) Реал потерпел поражение от Райо Вальекано, который перед этим матчем занимал последнее место Примеры, со счетом 0:1.

Реал занимает третье место чемпионата, а отставание от Атлетико, который идет вторым, составляет 9 очков.

Также в этом туре проиграли все конкуренты в борьбе за зону Лиги чемпионов - Хетафе, Севилья и Валенсия.

Валенсия - Эйбар - 0:1

Гол Чарльз, 90+3

Жирона - Севилья - 1:0

Гол Порту, 62

Удаление: Банега (Севилья), 90+4

Реал Сосьедад - Хетафе - 2:1

Голы: Виллиан Жозе, 21 (пен.), Оярсабаль, 53 - Сайс, 89

Вильярреал - Уэска - 1:1

Голы: Форнальс, 30 - Авила, 78

Удаление: Пулидо (Уэска), 90+1

Реал Вальекано - Реал - 1:0

Гол: Ембарба, 23 (пен.)

Турнирная таблица

Накануне Барселона победила Леванте и оформила 26-е чемпионство Испании в истории.

НВ