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Реал проиграл худшей команде чемпионата Испании

Сегодня, 00:48
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Реал проиграл худшей команде чемпионата Испании - фото

REUTERS/Javier Barbancho

Реал занимает третье место Примеры

Состоялись пять матчей 35 тура чемпионата Испании.

Мадридский Реал второй раз подряд потерял очки в чемпионате Испании. После ничьей в прошлом туре против Хетафе (0:0) Реал потерпел поражение от Райо Вальекано, который перед этим матчем занимал последнее место Примеры, со счетом 0:1.

Реал занимает третье место чемпионата, а отставание от Атлетико, который идет вторым, составляет 9 очков.

Также в этом туре проиграли все конкуренты в борьбе за зону Лиги чемпионов - Хетафе, Севилья и Валенсия.

Валенсия - Эйбар - 0:1
Гол Чарльз, 90+3

Жирона - Севилья - 1:0
Гол Порту, 62
Удаление: Банега (Севилья), 90+4

Реал Сосьедад - Хетафе - 2:1
Голы: Виллиан Жозе, 21 (пен.), Оярсабаль, 53 - Сайс, 89

Вильярреал - Уэска - 1:1
Голы: Форнальс, 30 - Авила, 78
Удаление: Пулидо (Уэска), 90+1

Реал Вальекано - Реал - 1:0
Гол: Ембарба, 23 (пен.)

Турнирная таблица

Накануне Барселона победила Леванте и оформила 26-е чемпионство Испании в истории.

НВ

Теги:   Чемпионат Испании ФК Реал Мадрид

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