14 ноября 2018, среда

Реал приготовился покупать Неймара или Мбаппе в случае их продажи - СМИ

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Реал следит за ситуацией вокруг будущего Неймара (справа) и Мбаппе

Реал следит за ситуацией вокруг будущего Неймара (справа) и Мбаппе

Если ПСЖ продаст одного из своих звездных нападающих Неймара и Килиана Мбаппе вследствие нарушения правил УЕФА о безубыточности, Реал готов приобрести кого-то из них, сообщает AS.

По информации издания, с учетом угрозы исключения из Лиги чемпионов французского клуба вследствие нарушения правил безубыточности (финансового фэйр плэй), он может быть вынужден продать одного из форвардов.

По данным медиа, Реал давно интересуется Неймаром и Мбаппе, чтобы усилить состав звездным игроком, особенно в свете перехода минувшим летом Криштиану Роналду в Ювентус. Поэтому представитель испанского чемпионата внимательно следит за развитием ситуации в ПСЖ.

Если верить AS, приоритетным выбором для королевского клуба в таком случае будет бразильский футболист, поскольку Пари Сен-Жермен проще отпустить его, а не 19-летнего француза, ведь тот стал более важным исполнителем парижской команды.

Сообщалось, что ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - так называемого финансового фэйр плэй, вследствие чего он рискует продать одного из звездных нападающих Неймара или Килиана Мбаппе.

В октябре наставник Барселоны Эрнесто Вальверде назвал спекуляциями сообщения о том, что Неймар может вернуться в каталонский клуб, чего тот якобы хочет. По данным СМИ, футболист сожалеет о своем решении перейти во французскую команду.

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