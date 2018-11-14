Реал приготовился покупать Неймара или Мбаппе в случае их продажи - СМИ

Если ПСЖ продаст одного из своих звездных нападающих Неймара и Килиана Мбаппе вследствие нарушения правил УЕФА о безубыточности, Реал готов приобрести кого-то из них, сообщает AS.
По информации издания, с учетом угрозы исключения из Лиги чемпионов французского клуба вследствие нарушения правил безубыточности (финансового фэйр плэй), он может быть вынужден продать одного из форвардов.
По данным медиа, Реал давно интересуется Неймаром и Мбаппе, чтобы усилить состав звездным игроком, особенно в свете перехода минувшим летом Криштиану Роналду в Ювентус. Поэтому представитель испанского чемпионата внимательно следит за развитием ситуации в ПСЖ.
Если верить AS, приоритетным выбором для королевского клуба в таком случае будет бразильский футболист, поскольку Пари Сен-Жермен проще отпустить его, а не 19-летнего француза, ведь тот стал более важным исполнителем парижской команды.
Сообщалось, что ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - так называемого финансового фэйр плэй, вследствие чего он рискует продать одного из звездных нападающих Неймара или Килиана Мбаппе.
В октябре наставник Барселоны Эрнесто Вальверде назвал спекуляциями сообщения о том, что Неймар может вернуться в каталонский клуб, чего тот якобы хочет. По данным СМИ, футболист сожалеет о своем решении перейти во французскую команду.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования