Реал придумал план приобретения лидера Ливерпуля - СМИ Сегодня, 18:57 275 Цей матеріал також доступний українською СМИ называют Салаха главной трансферной целью Реала

Мадридский Реал намерен подписать лидера английского Ливерпуля Мохаммеда Салаха, включив в соглашение атакующего полузащитника Марко Асенсио, сообщает El Gol Digital.

После продажи Криштиану Роналду в Ювентус Реал ищет ему замену и Мохамед Салах является одной из главных трансферных целей "сливочных".

Чтобы убедить Ливерпуль продать своего лидера, Реал готов предложить мерсисайдцам своего атакующего полузащитника Марко Асенсио. Руководство мадридского клуба разочаровано в Асенсио и хочет как можно быстрее его продать, пока на игрока не снизилась цена.

Сообщается, что решение руководства Реала приобрести Салаха и продать Асенсио поддержал капитан "королевского клуба" Серхио Рамос.

Ранее сообщалось, что Реал в ближайшее время приобретет центрального полузащитника аргентинского Ривер Плейт 20-летнего Эсекьеля Паласиоса.

Также СМИ сообщали, что Реал достиг соглашения о переходе со звездным полузащитником Челси Эденом Азаром.