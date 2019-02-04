Реал приблизился к Атлетико и Барселоне. Результаты матчей чемпионата Испании Сегодня, 01:05 72 Цей матеріал також доступний українською EPA Реал отстает от Барселоны на восемь очков EPA

Состоялись четыре матча 22 тура чемпионата Испании.

Мадридский Реал разгромил на своем поле Алавес со счетом 3:0. По голу забили Бензема, Винисиус Жуниор и Диас.

После победы "сливочные" сократили отрыв от Барселоны, которая вчера сыграла вничью с Валенсией, до восьми очков, а от мадридского Атлетико - до двух пунктов. "Матрасники" сегодня неожиданно проиграли Бетису 0:1, пропустив гол с пенальти на 65-й минуте.

Также три очка в туре одержал Эйбар, разгромивший Жирону 3:0, а Вильярреал потерял преимущество в два мяча в матче с Эспаньолом - 2:2.

Вильярреал - Эспаньол - 2:2

Голы: Иборра, 37, Касорла, 64, (пен) - Бонера, 75, (авт), Росалес, 81

Бетис - Атлетико - 1:0

Гол: Каналес, 65 (пен)

Эйбар - Жирона - 3:0

Голы: Пенья, 37, Шарлес, 46, 57 (пен)

Реал - Алавес - 3:0

Голы: Бензема, 30, Винисиус Жуниор, 80, Диас, 90+1

Турнирная таблица

Фото: Myscore.com.ua

Накануне Барселона не сумела победить Валенсию (2:2), а Севилья проиграла Сельте (1:0).

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