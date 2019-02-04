Реал приблизился к Атлетико и Барселоне. Результаты матчей чемпионата Испании
Мадридский Реал разгромил на своем поле Алавес со счетом 3:0. По голу забили Бензема, Винисиус Жуниор и Диас.
После победы "сливочные" сократили отрыв от Барселоны, которая вчера сыграла вничью с Валенсией, до восьми очков, а от мадридского Атлетико - до двух пунктов. "Матрасники" сегодня неожиданно проиграли Бетису 0:1, пропустив гол с пенальти на 65-й минуте.
Также три очка в туре одержал Эйбар, разгромивший Жирону 3:0, а Вильярреал потерял преимущество в два мяча в матче с Эспаньолом - 2:2.
Вильярреал - Эспаньол - 2:2
Голы: Иборра, 37, Касорла, 64, (пен) - Бонера, 75, (авт), Росалес, 81
Бетис - Атлетико - 1:0
Гол: Каналес, 65 (пен)
Эйбар - Жирона - 3:0
Голы: Пенья, 37, Шарлес, 46, 57 (пен)
Реал - Алавес - 3:0
Голы: Бензема, 30, Винисиус Жуниор, 80, Диас, 90+1
Турнирная таблица
Накануне Барселона не сумела победить Валенсию (2:2), а Севилья проиграла Сельте (1:0).
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